Главный арбитр КХЛ о Радулове против Федотова: «В этом моменте было пропущено удаление. Мы всегда признаем свои ошибки»

Теги Ак Барс Торпедо Александр Радулов КХЛ Алексей Анисимов судья Максим Федотов Хоккей

Главный арбитр КХЛ заявил, что судьи ошиблись, не удалив Александра Радулова в игре с «Торпедо».

Напомним, форвард «Ак Барса» ударил клюшкой в спину 20-летнему защитнику «Торпедо» Максиму Федотову. Он не получил двухминутного удаления в результате этого эпизода.

Позже Радулов был оштрафован.

– Как с точки зрения судейства можно оценить поведение Александра Радулова в матче против «Торпедо»? Действительно ли судьи не увидели нарушения?

– Мы всегда признаем свои ошибки.

Да, в этом моменте было пропущено удаление, и постфактум наказание было назначено Спортивно-дисциплинарной комиссией, – сказал Алексей Анисимов.

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