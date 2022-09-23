Главный арбитр КХЛ о Радулове против Федотова: «В этом моменте было пропущено удаление. Мы всегда признаем свои ошибки»

Главный арбитр заявил, что судьи ошиблись, не удалив Александра Радулова в игре с «Торпедо».

Напомним, форвард ударил клюшкой в спину 20-летнему защитнику «Торпедо» Максиму Федотову. Он не получил двухминутного удаления в результате этого эпизода.

Позже Радулов был оштрафован.

– Как с точки зрения судейства можно оценить поведение в матче против ? Действительно ли судьи не увидели нарушения?

– Мы всегда признаем свои ошибки.

Да, в этом моменте было пропущено удаление, и постфактум наказание было назначено Спортивно-дисциплинарной комиссией, – сказал .