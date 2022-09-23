Главный арбитр КХЛ о драках: «Неотъемлемая часть хоккея, но только когда они происходят на эмоциях, а не по заданию»

Главный арбитр КХЛ подтвердил, что «Сочи» и «Авангард» были предупреждены о наказаниях за драки.
21 сентября команды провели очный матч и не подрались после стартового вбрасывания, что происходило в трех играх подряд до этого момента.
– Действительно ли «Сочи» и «Авангарду» рассылали письма о серьезных наказаниях за драки на матче?
– Да, в клубы отправлялись письма о том, что драки не приветствуются.
Мы понимаем, что это тоже неотъемлемая часть хоккея, но только когда они происходят на эмоциях, а не специально, по заданию. Поэтому клубы были предупреждены.
И в матче «Сочи» и «Авангард» показали интересный и зрелищный хоккей, до последних минут не было ясно, как закончится игра.
Когда я был арбитром, то очень не любил, когда команды дерутся, но сейчас как руководитель отношусь к этому более спокойно.
– КХЛ собирается серьезно бороться с драками по ходу сезона?
– Это не моя епархия, такие действия относятся к прерогативе Спортивно-дисциплинарного комитета, – сказал Алексей Анисимов.