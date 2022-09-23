Главный арбитр КХЛ о драках: «Неотъемлемая часть хоккея, но только когда они происходят на эмоциях, а не по заданию»

Главный арбитр подтвердил, что «Сочи» и были предупреждены о наказаниях за драки.

21 сентября команды провели очный матч и не подрались после стартового вбрасывания, что происходило в трех играх подряд до этого момента.

– Действительно ли и «Авангарду» рассылали письма о серьезных наказаниях за драки на матче?

– Да, в клубы отправлялись письма о том, что драки не приветствуются.

Мы понимаем, что это тоже неотъемлемая часть хоккея, но только когда они происходят на эмоциях, а не специально, по заданию. Поэтому клубы были предупреждены.

И в матче «Сочи» и «Авангард» показали интересный и зрелищный хоккей, до последних минут не было ясно, как закончится игра.

Когда я был арбитром, то очень не любил, когда команды дерутся, но сейчас как руководитель отношусь к этому более спокойно.

– КХЛ собирается серьезно бороться с драками по ходу сезона?

– Это не моя епархия, такие действия относятся к прерогативе Спортивно-дисциплинарного комитета, – сказал .