Коваленко о референдуме в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье: «Каждый вправе выбирать страну, в которой хочет жить. Приятно, что жители Донбасса выбрали Россию»

поддержал референдум ДНР, ЛНР о вхождении в состав России.

Бывший советский и российский хоккеист, заслуженный мастер спорта СССР, экс-игрок клубов НХЛ и , работающий куратором сбора для огнеметной роты Народной милиции ЛНР считает, что каждый житель ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей имеет право выбирать в какой стране ему жить.

«Когда-то мы были единым государством, и мне бы хотелось, чтобы это единое государство объединилось. Поэтому я готов вас поддерживать и своим личным примером показываю вам, что я всегда готов быть с вами.

То, что касается референдума. Я думаю, что каждый житель вправе выбирать ту страну, в которой он хочет жить, воспитывать своих детей и развиваться.

Мне очень приятно, что жители Донбасса выбрали Россию», – сказал олимпийский чемпион в эфире ток-шоу «Говорите правду» на канале «Крым 24».

Ранее власти Донецкой и Луганской народных республик, а также администрации Запорожской и Херсонской областей приняли решение провести референдумы о вхождении в состав РФ в качестве субъектов федерации. Голосование на этих территориях началось сегодня утром, 23 сентября, и завершится 27 сентября.