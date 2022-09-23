Чистяков о голах: «Я уже третий сезон в «Авангарде», обязан на новые роли выходить. Подключения в атаку тренерами поощряются»

считает, что должен прогрессировать в «Авангарде».

– В Сочи вы забросили уже вторую шайбу в сезоне, это личный рекорд, да и среднее игровое время у вас высшее в карьере – около 15 минут. Влияние нового тренера?

– Я уже третий сезон в «Авангарде», обязан прибавлять и выходить на новые роли. Спасибо тренерскому штабу и партнерам за доверие. Сейчас для меня самое главное – надежно и просто играть в обороне, при этом подключения в атаку тренерами поощряются. Рад, что игровое время растет, приходят голы. Надеюсь, все это – на пользу команде.

– Если Хартли начинал стекольщиком на фабрике, а также вратарем, то Рябыкин много лет был лидером обороны . Почувствовали, что клуб возглавил ваш бывший коллега по амплуа?

– Да, Дмитрий Анатольевич на тренировках чуть больше внимания уделяет защитникам, но в матчах он ведет игру всех линий. Так что какого-то особого прессинга на защитников нет, – сказал игрок омского клуба.