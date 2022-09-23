Терещенко об игре «Торпедо»: «Современный хоккей, каким он и должен быть. Главная проблема – стабилизация обороны»

высказался об игре в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Главным открытием старта сезона стал яркий, атакующий хоккей, пропагандируемый Ларионовым в «Торпедо». Это что-то новое в игре или хорошо забытое старое?

– Стиль «Торпедо» – это современный хоккей, каким он и должен быть. В основе данной модели лежат универсализм хоккеистов и максимально точное исполнение всех элементов игры на очень высоких скоростях. Зная людей, работающих с Игорем Николаевичем, я нисколько не удивлен тому, что сейчас происходит с нижегородцами.

В качестве наглядного примера приведу работу тренера нижегородцев по физподготовке – Арзамасова. В свое время этот человек полностью изменил мое представление о работе над своим телом, необходимом объеме нагрузок и упражнениях в зале. Методика Арзамасова является очень сбалансированной, позволяет избегать большого количества травм и действовать в энергозатратной манере, необходимой в современных условиях игры.

На этом позитивном фоне главной проблемой для Ларионова и его помощников является стабилизация действий команды в обороне. Все-таки команда, помимо результативной игры в атаке, пропускает очень много. Если эту задачу удастся решить, то «Торпедо» может преподнести соперникам много сюрпризов. Таланта и энергетики у молодых и дерзких нижегородцев в избытке, – сказал экс-форвард сборной России.