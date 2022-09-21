«Торпедо» выиграло 6 из 8 матчей на старте сезона КХЛ

«Торпедо» одержало третью победу подряд в Фонбет чемпионате .

Команда тренера обыграла «Трактор» (4:3) на домашнем льду.

Ранее нижегородский клуб выиграл у «Спартака» (2:1 ОТ) и «Витязя» (2:1 Б).

победило в шести матчах из восьми на старте текущего регулярного чемпионата. Команда уступила только «Металлургу» (4:5) и «Ак Барсу» (1:2).

Следующий матч у нижегородцев запланирован на 23 сентября – против «Авангарда».

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