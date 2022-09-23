Форвард «Автомобилиста» Ли о победе в Новосибирске: «Сидело в голове, что не могли выиграть на выезде»

прокомментировал победу «Автомобилиста» над (5:3).

«Быстрый гол – стечение обстоятельств. Хотя, конечно, хотели хорошо начать. Понимали, что «Сибирь» традиционно давит первые десять минут, хотели это потушить. В целом получилось, забив два гола.

Сидело в голове, что не могли выиграть на выезде. Больше сыграли сегодня системно, ловили соперника на контратаках. У нас был такой план на игру с «Сибирью», учитывая, как в Новосибирске болеют. Атаковать так, как дома, у нас не получилось. Где-то повезло, где-то вратарь помог.

То, что в составе обеих команд есть те, кто выступал за соперника, накладывает свой отпечаток. Это противостояние зародилось в 2020 году, когда команды встретились в плей-офф. Я в Новосибирске два года отыграл, приятно сюда возвращаться. Была даже небольшая скованность», – сказал нападающий .