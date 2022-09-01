Борис Ротенберг при поддержке Рамзана Кадырова проведет Кубок России по гонкам на выносливость

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поддержал проведение Кубка России по гонкам на выносливость.

Соревнования инициировал основатель программы «СМП Рейсинг» Борис Ротенберг. Кубок, включающий в себя четыре этапа, состоится в 2023 году.

С 2017 года в Грозном проводится ежегодный марафон AKHMAT Race, организованный Федерацией автомобильного спорта Чеченской Республики. «Главным призом, не считая денежного вознаграждения, является переходящий кубок AKHMAT из драгоценных металлов и самоцветов, названный так в честь первого президента Чечни, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова», – говорится в пресс-релизе «СМП».

В 2023-м AKHMAT Race станет финальным этапом Кубка России после заездов в Сочи, Ленинградской области и Подмосковье.

«Автомобильный спорт стал активно развиваться с появлением в Чеченской Республике автодрома «Крепость Грозная». Уникальный автоспортивный комплекс в городской черте открылся в 2015 году и с тех пор регулярно принимает самые статусные соревнования страны, в том числе Российскую серию кольцевых гонок.

Я рад, что с 2023 года гонка AKHMAT Race станет частью многоэтапного соревнования, которое выйдет за пределы республики. Мы целенаправленно шли к этому, и при поддержке программы развития автоспорта «СМП Рейсинг» и Российской автомобильной федерации проект удастся реализовать на высочайшем уровне», – прокомментировал Кадыров решение.

«Звук, атмосфера – все аж дрожит», но «жопу негде приземлить, казнить организаторов». Эмоции фанатов от главных гонок России под Москвой

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram