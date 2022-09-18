«Наверное, Ротенберг немного лукавит. «Сочи» реально стать вторым». Гаранин о задаче на сезон

Старший тренер рассказал о задачах команды на сезон.

В начале сезона президент клуба утверждал, что у клуба нет задачи повторить прошлогодний результат, а главная цель – развитие команды на долгую перспективу.

– Наверное, Борис Романович немного лукавит. Невозможно, чтобы руководитель клуба, который за четыре года прошел такой сложный, но удачный путь, не мог в глубине души не желать быть всегда в медалях. Думаю, что и Борис Романович, и гендиректор Дмитрий Викторович Рубашко понимают и надеются, что мы будем не хуже, чем в прошлом году.

– Это амбициозно.

– Наш футбол вообще сложный. Надо все время доказывать. Второе место – это большой успех. Невозможно занять пятое, а потом и второе места случайно. Это плоды всех усилий.

Но ситуация такова, что занять эти места чуть легче, чем потом их повторить. Поэтому вопрос, как будем работать, очень большой. Мы хотим повторить результат, быть с медалями для своих болельщиков. Мы хотим их радовать.

– Прошла почти треть сезона. По ощущениям, можете повторить прошлогодний результат?

– У нас в команде собраны очень сильные футболисты. Есть люди, которые ничуть не слабее ребят из других клубов. Они своей игрой в прошлом сезоне это доказали.

Так что мне кажется, что это реально. Очень сложно. Но никому не легко. Поэтому все будет зависеть только от нас, как мы будем доигрывать в переходных эпизодах, будем ли выдерживать два тайма, – сказал Гаранин.