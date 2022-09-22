Кирилл Устименко: «В Америке все плохо с географией. Люди показывают на свою страну на карте и говорят, что это Россия»

рассказал, что в Америке плохо знают географию.

23-летний уроженец белорусского Гомеля ранее выступал в системе «Филадельфии».

– Вас, уроженца Гомеля, там тоже русским считали?

– Поначалу точно. Они, кажется, только когда мы с Сушко приехали, узнали о существовании такой страны, как Беларусь.

Я не скажу, что у меня все идеально с географией, но в Америке совсем все плохо. Там есть люди, которые показывают на свою страну на карте и говорят, что это Россия. И наоборот: Россия – это Америка.

Как можно не знать, что Россия – самая большая страна в мире? Я этого не понимаю. Возможно, в каких-то бедных странах есть и более необразованные люди. Но это Америка! Почему люди не учатся, не интересуются?

– Что все-таки американцы знали про Беларусь?

– Я их учил (смеется). Говорил, что Беларусь находится на первом месте по количеству рек и озер в мире. Они говорили «Как? Она же такая маленькая!» Не понимали, что может быть не одна большая река, как где-то в Америке, а много маленьких.

Мату, разумеется, тоже обучал. Потом, когда играли против русских парней, я партнерам кричал: «Ну скажи ему, скажи!» Организовывал своеобразный трешток. Что-то не выговаривали, но в целом получалось неплохо, – сказал вратарь системы .