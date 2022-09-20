Ротенберг о Кубке мира: «Россия готова, решение – за боссами НХЛ. Мы с Беттмэном на связи, 15 лет назад ездили к нему в штаб-квартиру, пили чай»

ответил на вопрос относительного возможного участия сборной России на Кубке мира в 2024 году.

«Контакты у нас постоянные и со всеми: Международной федерацией хоккея, НХЛ. Очень давние и хорошие отношения.

Мы еще в свое время с Александром Медведевым ездили в штаб-квартиру к . Пили чай, нас принимали в Нью-Йорке.

Это было еще 15 лет назад, до создания Континентальной хоккейной лиги. С того времени мы на связи.

Со своей стороны мы сделаем все, что от нас зависит. Мы готовы играть, а уже решения принимают боссы , – сказал первый вице-президент Федерации хоккея России.

Если Россия сыграет на Кубке мира-2024 – это будет единственный топ-турнир для русского спорта и последний для нынешних звезд НХЛ