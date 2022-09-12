Ларионов-младший забил 2-й гол в сезоне КХЛ – броском с неудобной руки. У форварда «Торпедо» 5 очков в 4 играх

Игорь Ларионов-младший забросил вторую шайбу в сезоне КХЛ.
Нападающий «Торпедо» отличился в первом периоде игры Фонбет регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика».
Ларионов не попал в ворота в результате броска в касание после паса Дениса Венгрыжановского, однако Игорь сам же успел на добивание и забил броском с неудобной руки.
Это вторая шайба центрфорварда в сезоне. Всего в четырех матчах регулярки на его счету стало 5 (2+3) баллов.
У Ларионова в «Торпедо» играет сын. К 24 годам у него было всего 11 матчей на взрослом уровне, но пока он в большом порядке