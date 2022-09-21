Павел Коледов: «Салавату» есть что исправить. Будем разбирать свою игру»

высказался после матча против (3:2 Б).

– Хорошие два матча выиграли. Есть что исправить, над чем поработать. Будем разбирать свою игру.

– Как будете восстанавливаться после такого выезда?

– Надо будет поспать. Как раз будет день для восстановления. Нужно 4-5 дней, чтобы пройти акклиматизацию. Времени расслабляться нет.

– Вы долгое время не играли в этом сезоне из-за травм. Как себя ощущаете?

– Есть нюансы, они останутся в команде. Вышел и сыграл. Решать, как я действовал, не мне. По ощущениям все нормально. Хороший выезд, неплохие игры.

– Выезд на Дальний Восток в начале сезона проще ощущается, чем в январе?

– Это первый такой выезд в начале сезона. Вернемся и посмотрим на состояние.

– Почему стали чаще бросать в третьем периоде?

– Поговорили после второго периода. Бросков было мало, нужно было больше угрозы наносить. Все, что мы набрасывали, нападающие пытались добить, сама игра сподвигла на то, чтобы мы поменяли ее рисунок, стали активнее, – сказал защитник .