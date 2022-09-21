Морозов о снижении выплат клубам КХЛ: «Прошлый сезон был не очень удачным. Пропустили 100 матчей, меньше заработали»

Президент КХЛ высказался о снижении выплат клубам в сезоне-2021/22.
В прошлом году лига распределила между клубами 505,3 миллиона рублей, в этом – 448,3 млн.
Практика распределения между клубами доходов, полученных от продажи телевизионных прав, была начата КХЛ в сезоне-2014/15. В отношении год к году снижение произошло впервые.
«Вы сами знаете – прошлый сезон получился не очень удачным.
Мы пропустили 100 матчей, меньше заработали и меньше матчей было показано», – объяснил ситуацию Алексей Морозов.
Напомним, что из-за ситуации с коронавирусом не был доигран регулярный чемпионат.