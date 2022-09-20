«Йокерит» и рижское «Динамо» не получат выплаты от КХЛ за сезон-2021/22. Клубы вышли из лиги весной

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«Йокерит» и рижское «Динамо» не получат деньги от КХЛ за сезон-2021/22. 

Весной оба клуба заявили о своем выходе из лиги. 

Сегодня совет директоров КХЛ распределил между клубами 448,3 миллиона рублей. 

«Было принято решение совета директоров, что «Йокерит» и рижское «Динамо» не получат выплаты. У нас есть специальные программы с рекомендацией, на что тратить средства.

Так как эти деньги не пойдут на будущие вложения клубов лиги, принято решение не направлять их, а перераспределить их другим клубам», – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

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