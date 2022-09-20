«Нефтехимик» интересуется вратарем Гариповым

Вратарь Эмиль Гарипов может перейти в «Нефтехимик».
Об интересе к голкиперу, которого в список отказов поместил «Трактор», заявил главный тренер нижнекамцев Олег Леонтьев.
– В списке отказов сейчас есть Эмиль Гарипов. Если ли у «Нефтехимика» интерес к нему?
– Да, интерес к нему есть. Заберем ли его? Поживем-увидим.
– Обычно после такой серии поражений бывают какие-то расторжения. Намечается ли что-то такое в команде?
– Мы подумаем, проанализируем. Возможно, что-то и будет. Наверняка будут изменения, – сказал Леонтьев.