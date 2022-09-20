«Нефтехимик» проиграл 8-й матч подряд со старта сезона, хотя вел 2:0 после двух периодов в игре с «Сибирью»

«Нефтехимик» проиграл все восемь матчей со старта Фонбет чемпионата КХЛ.
Серия поражений нижнекамцев продлилась в Новосибирске, где команда тренера Олега Леонтьева уступила «Сибири» (2:3).
При этом «Нефтехимик» лидировал со счетом 2:0 после 40 минут игры, однако в третьем периоде нижнекамцы пропустили три шайбы, в том числе за 2:04 до конца основного времени, и проиграли матч.
В восьми матчах чемпионата «Нефтехимик» набрал только один балл – в первой игре сезона, когда проиграл ЦСКА в овертайме (4:5 ОТ).
В следующем матче, 23 сентября, нижнекамская команда сыграет с «Трактором».