Ротенберг о хоккее: «Подсечки, грязь, пошлости надо убирать, даже на улице так не бьют. Педан толкнул в Коршкова в спину? Это немного разные ситуации»

считает, что в должно стать меньше грубой игры.

«Много серьезных травм в нашем хоккее на старте сезона? Идет борьба на каждом участке поля, это правильно, хоккей – мужская игра. Но вот эти пошлости нужно убрать.

Все эти подсечки, всю эту грязь надо убирать. Такие моменты – это не хоккей. Это даже не дзюдо. На улице даже так не бьют, это бои без правил, а в хоккее есть правила.

Нужно уважать соперника, играть жестко, но не надо цеплять клюшкой и потом бить еще. У нас так Моисеев по инерции в борт улетел. Это неправильный момент по хоккейным понятиям. Надо играть правильно, жестко, по-мужски.

Защитник СКА Педан грязно толкнул в спину Коршкова? Вы знаете, это немного разные ситуации. Думаю, что вы согласитесь, одно дело, когда игрок летит в борт и еще по инерции его умышленно толкают в спину.

А у Педана и Коршкова была борьба на пятаке, которая происходит в каждом матче в хоккее. А дальше уже судья решает.

Вы все видели, что произошло дальше. Удар между ног – это запрещенный приемчик. Между ног мы не бьем», – сказал главный тренер и вице-президент СКА.