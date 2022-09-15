Никитин о судействе в КХЛ: «Хоккей превращается в профессию не мужскую, а в одну из самых древних в мире»

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Игорь Никитин высказал мнение касательно уровня судейства в КХЛ.

Главный тренер «Локомотива» дал комментарий об этом после со СКА (2:3) в рамках Фонбет чемпионата КХЛ.

По ходу третьего периода нападающий ярославцев Егор Коршков получил большой дисциплинарный штраф за удар клюшкой в область паха защитнику Андрею Педану.

«Что касается удалений: здесь проблема не в 300 тысяч штрафа, но хоккей превращается в такую профессию не мужскую, а которая одна из самых древних профессий в мире.

Этим начинают пользоваться. Это неприемлемо. Все-таки хоккей – мужской вид спорта», – заявил Никитин.

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