Никитин о судействе в КХЛ: «Хоккей превращается в профессию не мужскую, а в одну из самых древних в мире»

высказал мнение касательно уровня судейства в .

Главный тренер дал комментарий об этом после со (2:3) в рамках Фонбет чемпионата КХЛ.

По ходу третьего периода нападающий ярославцев Егор Коршков получил большой дисциплинарный штраф за удар клюшкой в область паха защитнику Андрею Педану.

«Что касается удалений: здесь проблема не в 300 тысяч штрафа, но хоккей превращается в такую профессию не мужскую, а которая одна из самых древних профессий в мире.

Этим начинают пользоваться. Это неприемлемо. Все-таки хоккей – мужской вид спорта», – заявил Никитин.