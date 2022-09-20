Тимченко в 11-й раз подряд и единогласно избран председателем совета директоров КХЛ. Ротенберги, Есмантович и Усачев – в числе членов

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Геннадий Тимченко переизбран председателем совета директоров КХЛ.

В Москве на общем собрании участников ООО «КХЛ» избран состав совета директоров лиги на сезон-2022/23.

На своем первом заседании совет единогласно переизбрал на должность председателя Геннадия Тимченко. Он занимает эту должность с 2012 года и избран на нее в 11-й раз. 

Количественный состав совета директоров составил 20 человек. 

В него вошел вице-президент лиги по развитию молодежного хоккея Александр Гуськов, а выбыли Яри Курри и Юрис Савицкис, представлявшие «Йокерит» и рижское «Динамо».

Состав совета директоров КХЛ на сезон-2022/23:

1. Геннадий Тимченко – председатель совета директоров, председатель совета директоров СКА;

2. Алексей Морозов – председатель правления – президент КХЛ;

3. Валерий Каменский – вице-президент по развитию КХЛ;

4. Алексей Анисимов – главный арбитр КХЛ;

5. Сергей Батехин – генеральный директор, председатель правления ООО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС», член совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель»;

6. Александр Гуськов – вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея;

7. Игорь Есмантович – президент ЦСКА;

8. Борис Король – вице-президент ПАО «Транснефть»;

9. Александр Крылов – председатель совета директоров «Авангарда», директор по региональным продажам ПАО «Газпром нефть»;

10. Дмитрий Курбатов – исполнительный директор ФХР;

11. Сергей Ласьков – первый вице-президент «Металлурга»;

12. Наиль Маганов – генеральный директор и член совета директоров ПАО «Татнефть», педседатель совета директоров АО «ТАНЕКО», президент «Ак Барса»;

13. Александр Медведев – генеральный директор ФК «Зенит», директор АНО «Социально-культурный и спортивный клуб Газпромэкспорт», первый президент КХЛ;

14. Виталий Прохоров – вице-президент КХЛ по хоккейной вертикали;

15. Виктор Рашников – председатель Совета директоров ПАО «ММК», президент «Металлурга»;

16. Аркадий Ротенберг – председатель правления ФХР;

17. Роман Ротенберг – первый вице-президент ФХР, вице-президент и главный тренер СКА;

18. Сергей Сушко – генеральный директор минского «Динамо»;

19. Олег Усачев – председатель наблюдательного совета АНО «Народная команда – хоккейный клуб «Спартак»;

20. Кирилл Фастовский – генеральный директор «Сибири». 

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