Тимченко в 11-й раз подряд и единогласно избран председателем совета директоров КХЛ. Ротенберги, Есмантович и Усачев – в числе членов

Геннадий Тимченко переизбран председателем совета директоров КХЛ.
В Москве на общем собрании участников ООО «КХЛ» избран состав совета директоров лиги на сезон-2022/23.
На своем первом заседании совет единогласно переизбрал на должность председателя Геннадия Тимченко. Он занимает эту должность с 2012 года и избран на нее в 11-й раз.
Количественный состав совета директоров составил 20 человек.
В него вошел вице-президент лиги по развитию молодежного хоккея Александр Гуськов, а выбыли Яри Курри и Юрис Савицкис, представлявшие «Йокерит» и рижское «Динамо».
Состав совета директоров КХЛ на сезон-2022/23:
1. Геннадий Тимченко – председатель совета директоров, председатель совета директоров СКА;
2. Алексей Морозов – председатель правления – президент КХЛ;
3. Валерий Каменский – вице-президент по развитию КХЛ;
4. Алексей Анисимов – главный арбитр КХЛ;
5. Сергей Батехин – генеральный директор, председатель правления ООО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС», член совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель»;
6. Александр Гуськов – вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея;
7. Игорь Есмантович – президент ЦСКА;
8. Борис Король – вице-президент ПАО «Транснефть»;
9. Александр Крылов – председатель совета директоров «Авангарда», директор по региональным продажам ПАО «Газпром нефть»;
10. Дмитрий Курбатов – исполнительный директор ФХР;
11. Сергей Ласьков – первый вице-президент «Металлурга»;
12. Наиль Маганов – генеральный директор и член совета директоров ПАО «Татнефть», педседатель совета директоров АО «ТАНЕКО», президент «Ак Барса»;
13. Александр Медведев – генеральный директор ФК «Зенит», директор АНО «Социально-культурный и спортивный клуб Газпромэкспорт», первый президент КХЛ;
14. Виталий Прохоров – вице-президент КХЛ по хоккейной вертикали;
15. Виктор Рашников – председатель Совета директоров ПАО «ММК», президент «Металлурга»;
16. Аркадий Ротенберг – председатель правления ФХР;
17. Роман Ротенберг – первый вице-президент ФХР, вице-президент и главный тренер СКА;
18. Сергей Сушко – генеральный директор минского «Динамо»;
19. Олег Усачев – председатель наблюдательного совета АНО «Народная команда – хоккейный клуб «Спартак»;
20. Кирилл Фастовский – генеральный директор «Сибири».