Летунов о США: «В университете взрослеешь намного быстрее. В самых престижных университетах цены очень высокие»

высказался о совмещении учебы в университете и игре в хоккей.

– Вы уникальны из россиян тем, что из университета США пробились в . Трудно совмещать учебу и хоккей? Причем учились вы на журналиста, пиарщика.

– Взрослеешь намного быстрее, я считаю, в университете. Совмещать учебу и хоккей там довольно‑таки сложно. Расписание жесткое, поэтому приходится быть всегда в тонусе.

– Можно ли заочно учиться?

– Ты обязан постоянно ходить на пары. Они делают большой акцент на посещаемость. Учителя помогают спортсменам как могут, но все же надо учить предметы.

– Где‑то 80 тысяч долларов в год это стоит?

– Точно не скажу, спортсмены высокого уровня учатся бесплатно или оплачивают учебу частично. Но в самых престижных университетах цены очень высокие.

– Какие вопросы журналист Летунов задал бы сегодня хоккеисту Летунову?

– Особо никаких. Просто пожелал бы удачи, радоваться дебюту.

– Эмоции от дебюта в сильно отличаются от дебюта в НХЛ?

– Дебют везде – это дебют. Я ему рад, и также немного нервничал вначале. Но партнеры помогали, и победа принесла улыбку на лицо.

– У вас был шанс закрепиться в «Шаркс»?

– У меня были предложения и возможность остаться. Но я принял решение приехать сюда, насладиться здесь игрой.

– Вы советовались с тренером вратарей «Шаркс» Евгением Набоковым на тему того, возвращаться ли в Россию?

– Особо не советовались, но постоянно контактировали. Он меня в чем‑то поддерживал, и мы до сих пор контактируем, – сказал нападающий .