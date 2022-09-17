Летунов о США: «В университете взрослеешь намного быстрее. В самых престижных университетах цены очень высокие»

Максим Летунов высказался о совмещении учебы в университете и игре в хоккей.
– Вы уникальны из россиян тем, что из университета США пробились в НХЛ. Трудно совмещать учебу и хоккей? Причем учились вы на журналиста, пиарщика.
– Взрослеешь намного быстрее, я считаю, в университете. Совмещать учебу и хоккей там довольно‑таки сложно. Расписание жесткое, поэтому приходится быть всегда в тонусе.
– Можно ли заочно учиться?
– Ты обязан постоянно ходить на пары. Они делают большой акцент на посещаемость. Учителя помогают спортсменам как могут, но все же надо учить предметы.
– Где‑то 80 тысяч долларов в год это стоит?
– Точно не скажу, спортсмены высокого уровня учатся бесплатно или оплачивают учебу частично. Но в самых престижных университетах цены очень высокие.
– Какие вопросы журналист Летунов задал бы сегодня хоккеисту Летунову?
– Особо никаких. Просто пожелал бы удачи, радоваться дебюту.
– Эмоции от дебюта в КХЛ сильно отличаются от дебюта в НХЛ?
– Дебют везде – это дебют. Я ему рад, и также немного нервничал вначале. Но партнеры помогали, и победа принесла улыбку на лицо.
– У вас был шанс закрепиться в «Шаркс»?
– У меня были предложения и возможность остаться. Но я принял решение приехать сюда, насладиться здесь игрой.
– Вы советовались с тренером вратарей «Шаркс» Евгением Набоковым на тему того, возвращаться ли в Россию?
– Особо не советовались, но постоянно контактировали. Он меня в чем‑то поддерживал, и мы до сих пор контактируем, – сказал нападающий «Торпедо».