Ларионов о судьях: «Их трудно понять. Хотелось бы меньше удалений, связанных со сменами»

Главный тренер оценил судейство в Фонбет Чемпионате КХЛ.

высказался после матча со «Спартаком» (2:1 ОТ).

— Что вы скажете о том, что «Торпедо» хватало штрафы?

— Игроки растут, на ошибках учатся. Конечно, хотелось бы видеть меньше удалений, связанных со сменами. Но очень трудно понять судейский корпус, который наказывает нас практически в каждой игре. Это сложно.

Во‑первых, это отбирает много сил. С другой стороны, ребята очень эмоциональны, и к ним сложно предъявить претензии. Один‑два метра, которые ничего не решают, сказываются на ритме игры и на нагрузке, — сказал Ларионов.