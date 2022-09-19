Козлов о 2:0 с «Амуром»: «Ребята до последнего ловили шайбу на себя, помогли Ежову сыграть на ноль. Это большой плюсик в нашу копилку»

подвел итоги матча с (2:0).

– Очень хороший, содержательный матч с нашей стороны. Большое спасибо болельщикам, которые поддержали нас в Хабаровске.

Мы забили два быстрых гола. Потом старались играть по счету, создавали моменты на контратаках. Давили на защитников соперника. Конечно, отлично сыграл , на ноль.

– Сегодня «Салават Юлаев» сыграл совершенно по-другому. Изменилось настроение после поражений от «Адмирала»?

– Это и настроение, и выполнение установки. Знали, что «Амур» хорошо играет на контрактах, у них быстрые нападающие. Мы действовали строго по плану, чтобы не нарваться на контратаки.

– Можно сказать, что игра прошла полностью по плану?

– Я бы не сказал, что все пошло по плану. Доволен самоотдачей ребят, до последнего ловили шайбу на себя. Помогли Илье Ежову сыграть на ноль. В нашу копилку это большой плюсик, все начинают играть друг за друга, биться за партнеров.

– Послезавтра сыграет Кареев?

– Сейчас не могу ответить на этот вопрос. Только закончился матч.

– Как вам дебют ?

– Я доволен его игрой. Рад, что присоединился к нам. На скамейке от него помощь, его отношение, профессионализм. Видно, что и молодые ребята стали играть увереннее, – сказал главный тренер .