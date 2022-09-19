Жамнов о Ковальчуке в штабе сборной России: «Он настроен на то, чтобы поработать в той же роли»

высказался о возможном возвращении в штаб сборной России.

– Вы говорили, что хотите сохранить тренерский штаб, который был у вас на Кубке Первого канала и Олимпиаде.

– У меня есть предварительная договоренность с руководством федерации по тренерскому штабу. Надеюсь, что у меня в ближайшее время состоится встреча с руководством, на котором мы обсудим все нюансы по всем кандидатам, которые будут работать со мной.

– Возможно ли возвращение в команду Ильи Ковальчука?

– Он был в штабе, и, как я сказал, я рассчитываю, что весь тренерский штаб сохранится.

Я его тоже имею в виду, недавно с ним общался, он тоже настроен на то, чтобы поработать в той же роли, – сказал главный тренер сборной России.