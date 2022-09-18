Роман Ротенберг: «СКА играет в энергозатратный хоккей. У нас есть резервы, система, все ребята всегда готовы играть за основную команду»

прокомментировал победу в матче против (2:1 Б).

«Очень важная игра для нас. Играли дома, настраивались только на победу. Ребята молодцы.

Мы понимали, что у «Северстали» был полностью обновлен состав, они ввели свежих игроков, рассчитывали, что у нас бензин уже был на исходе. Но мы нашли резервы, отдали ради победы все, что было. Ребята выполнили установку, проявили характер, силу воли и сейчас заслуженно получаем возможность восстановиться. Восстанавливаемся и готовимся дальше.

Хайруллин? Марат был у нас на карандаше очень давно. Он сильный игрок, лидер уже много лет. Он вел команду за собой, имеет серьезный характер и он морально сильный парень. Прошел огонь, воду и медные трубы, сам из себя сделал игрока такого уровня. Это не феномен, а большая работа над собой. Он прошел у нас тяжелейшую предсезонку в первый раз в жизни. Мы имеем возможность найти ему хороших партнеров, которых у него раньше не было.

Это заслуга всей команды, но Марат играет как настоящий лидер, ведет команду за собой, забивает важнейшие голы. Надо продолжать дальше работать, чтобы Марат дальше держал такой уровень и добавлял.

У нас тяжелейший старт, очень много травм. Но это часть хоккея. Работаем на пределе, отсюда микротравмы. Не раскрываем всех деталей, но скоро увидим и Рукавишникова, и Галимова, и других ребят. Ждем их восстановления. Это говорит о том, что все в команде играют на пределе, ловят шайбы на себя.

Важно иметь резервы. Сегодня наши воспитанники Ожигихин, Николаев сыграли душой и сердцем за свой родной клуб. Играем дальше по нашей системе в энергозатратный хоккей. У нас есть резервы, есть система, все ребята всегда готовы играть за основную команду.

Почему не сняли вратаря? Вопрос, кто это придумал. Если бы в свое время играли «три на три», и наши великие тренеры Тарасов и Тихонов тоже бы в тренировочном процессе это использовали. Надо смотреть, как складывается овертайм. Сегодня это не использовали, но, возможно, будем использовать в будущем», – сказал главный тренер СКА.

СКА выиграл все 8 матчей на старте сезона КХЛ