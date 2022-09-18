Леонтьев о 7-м поражении подряд: «Уверен, что эту полосу мы пройдем. С таким настроем и желанием она не будет долго длиться»

Олег Леонтьев высказался после матча против «Автомобилиста» (3:4).
Это седьмое поражение «Нефтехимика» подряд на старте сезона.
«Удалений много, удаления сегодня реализовал хорошо наш соперник, очень четко. Мы разбирали действия игроков «Автомобилиста», но не удалось их сдержать.
По шайбам в равных составах, по броскам, по владению в зоне атаки мы победили, кроме блокшотов. Практически никаких претензий, кроме удалений.
Я уверен, что мы эту полосу пройдем, с таким настроем и желанием она не будет долго длиться. Да, сильные соперники, но мы выйдем из этой ситуации. Я в этом уверен, и команда в этом уверена», – сказал главный тренер «Нефтехимика».