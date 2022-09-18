Защитник «Спартака» Кин: «КХЛ – хорошая лига. Я наслаждаюсь тем временем, которое тут провожу»

Защитник Джоуи Кин сказал, что наслаждается пребыванием в России.

– Вы сыграли несколько матчей в России. Получилось ли уже адаптироваться к стилю игры, который принят в ?

– Да, здесь хорошая лига, и я наслаждаюсь тем временем, которое тут провожу. Нужно просто выигрывать чаще.

– Какие впечатления оставил старт сезона в исполнении команды?

– В «Спартаке» классная организация, я полностью адаптировался. Нам удалось начать сезон с трех побед подряд, но потом начались поражения.

Нам нужно вернуться на победный путь, – сказал американский хоккеист.