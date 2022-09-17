Летунов о стиле «Торпедо»: «Однозначно не похож на североамериканский хоккей – много взаимодействия, пасов. А в Америке немного по‑другому»

Новичок «Торпедо» Максим Летунов сравнил стиль нижегородской команды с североамериканским.
Форвард, перешедший из системы «Рейнджерс», дебютировал за «Торпедо» в матче против «Спартака» (2:1 ОТ).
– Дебют в КХЛ – это особенное чувство?
– Да, абсолютно. Ребята поддерживали, и победа принесла улыбку на лицо.
– Перелет у вас был тяжелым.
– Да, я летел 20 часов. Из Нью‑Йорка через Дубай. Была одна тренировка с «Торпедо» – и сразу в бой.
– Акклиматизация накрывает?
– Ну да, все еще привыкаю. Но ребята поддерживали, помогали в защитке. И успех налицо.
– Вы уже успели понять стиль игры «Торпедо»?
– Он однозначно не похож на североамериканский хоккей. Я смотрел пару игр в начале сезона. И очень понравилось, поэтому я приехал, став частью команды.
– А почему не похож?
– Много взаимодействия, пасов. Постоянно пытаемся здесь контролировать шайбу. А в Северной Америке немного по‑другому.
– Даже «Тампа» не так играет?
– Ну вот «Тампа» старается так играть, но я за ней особо не слежу. А здесь мне больше нравится.
– Вы считаете, что сезон в КХЛ поможет вам перезагрузиться?
– Я не люблю забегать вперед, поэтому шаг за шагом. Посмотрим, как пройдет сезон. Надеюсь, что удачно. А там будет видно, – сказал Летунов.