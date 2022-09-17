Летунов о стиле «Торпедо»: «Однозначно не похож на североамериканский хоккей – много взаимодействия, пасов. А в Америке немного по‑другому»

Новичок сравнил стиль нижегородской команды с североамериканским.

Форвард, перешедший из системы «Рейнджерс», дебютировал за «Торпедо» в матче против «Спартака» (2:1 ОТ).

– Дебют в КХЛ – это особенное чувство?

– Да, абсолютно. Ребята поддерживали, и победа принесла улыбку на лицо.

– Перелет у вас был тяжелым.

– Да, я летел 20 часов. Из Нью‑Йорка через Дубай. Была одна тренировка с «Торпедо» – и сразу в бой.

– Акклиматизация накрывает?

– Ну да, все еще привыкаю. Но ребята поддерживали, помогали в защитке. И успех налицо.

– Вы уже успели понять стиль игры «Торпедо»?

– Он однозначно не похож на североамериканский хоккей. Я смотрел пару игр в начале сезона. И очень понравилось, поэтому я приехал, став частью команды.

– А почему не похож?

– Много взаимодействия, пасов. Постоянно пытаемся здесь контролировать шайбу. А в Северной Америке немного по‑другому.

– Даже «Тампа» не так играет?

– Ну вот «Тампа» старается так играть, но я за ней особо не слежу. А здесь мне больше нравится.

– Вы считаете, что сезон в поможет вам перезагрузиться?

– Я не люблю забегать вперед, поэтому шаг за шагом. Посмотрим, как пройдет сезон. Надеюсь, что удачно. А там будет видно, – сказал Летунов.