Ларионов о действии Радулова против Федотова: «Одни арбитры следят за шайбой, другие за тем, что происходит вдали от нее. «Ак Барс» иногда играл чересчур жестко»

высказался о поражении от со счетом 1:2.

− К сожалению, наша команда проиграла. Отдадим должное «Ак Барсу», который играл жестко, быстро, иногда играла чересчур жестко, но это хоккей. Поздравляем хозяев с победой.

− Какое состояние у и Егора Виноградова, которые не доиграли этот матч?

− Можно продолжить список: Коваленко, Гончарук. У нас большая группа игроков выпала.

Агостино, скорее всего, выбыл минимум на две недели, это станет понятно завтра. У Виноградова травма нижней части тела, судя по всему, тоже серьезная.

− Как прокомментируете толчок в спину Александром Радуловым Максима Федотова, который ехал на скамейку?

− Такие вещи не совсем корректно комментировать. Есть два лайнсмена, два главных арбитра: одни следят за шайбой, другие за тем, что происходит вдали от шайбы.

− Когда Гуска и Летунов присоединятся к команде?

− Летунов уже в Москве, прилетел. Хуска сейчас в Стамбуле, прилетает завтра в 5 утра в Москву.

Завтра же у них медицинский осмотр. Если у Летунова все в порядке, то, скорее всего, поставим его на матч со «Спартаком» 16 сентября.

− Вы сказали, что «Ак Барс» весь матч действовал жестко быстро. Показалось, что «Торпедо» весь матч действовало быстрее.

− Мы ожидали, понимаем, насколько серьезный соперник нас ждал.

Против «Торпедо», которое располагает большим количеством молодых игроков, был элемент быстроты, жесткости, даже авторитета – это влияет на игру.

Считаю, ребята провели блестящий матч, не дрогнули. Играли в тот хоккей, который мы от них требовали. Чуть не повезло, не хватило времени.

При всех наших потерях за два дня – это потрясающий уровень игры. В таких матчах ребята растут очень быстро, – сказал главный тренер «Торпедо».

Подлая игра Радулова против «Торпедо»: умышленно ударил в бок одного соперника, оттаскал за воротник другого