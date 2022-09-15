Ларионов о действии Радулова против Федотова: «Одни арбитры следят за шайбой, другие за тем, что происходит вдали от нее. «Ак Барс» иногда играл чересчур жестко»

Теги Ак Барс Торпедо Александр Радулов Игорь Ларионов КХЛ Кенни Агостино Максим Летунов Адам Гуска Максим Федотов Егор Виноградов Хоккей

Игорь Ларионов высказался о поражении от «Ак Барса» со счетом 1:2.

− К сожалению, наша команда проиграла. Отдадим должное «Ак Барсу», который играл жестко, быстро, иногда играла чересчур жестко, но это хоккей. Поздравляем хозяев с победой.

− Какое состояние у Кенни Агостино и Егора Виноградова, которые не доиграли этот матч?

− Можно продолжить список: Коваленко, Гончарук. У нас большая группа игроков выпала.

Агостино, скорее всего, выбыл минимум на две недели, это станет понятно завтра. У Виноградова травма нижней части тела, судя по всему, тоже серьезная.

− Как прокомментируете толчок в спину Александром Радуловым Максима Федотова, который ехал на скамейку?

− Такие вещи не совсем корректно комментировать. Есть два лайнсмена, два главных арбитра: одни следят за шайбой, другие за тем, что происходит вдали от шайбы.

− Когда Гуска и Летунов присоединятся к команде?

− Летунов уже в Москве, прилетел. Хуска сейчас в Стамбуле, прилетает завтра в 5 утра в Москву.

Завтра же у них медицинский осмотр. Если у Летунова все в порядке, то, скорее всего, поставим его на матч со «Спартаком» 16 сентября.

− Вы сказали, что «Ак Барс» весь матч действовал жестко быстро. Показалось, что «Торпедо» весь матч действовало быстрее.

− Мы ожидали, понимаем, насколько серьезный соперник нас ждал.

Против «Торпедо», которое располагает большим количеством молодых игроков, был элемент быстроты, жесткости, даже авторитета – это влияет на игру.

Считаю, ребята провели блестящий матч, не дрогнули. Играли в тот хоккей, который мы от них требовали. Чуть не повезло, не хватило времени.

При всех наших потерях за два дня – это потрясающий уровень игры. В таких матчах ребята растут очень быстро, – сказал главный тренер «Торпедо».

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