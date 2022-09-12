«Торпедо» подписало форварда системы «Рейнджерс» Летунова. Контракт – на год

Нападающий Максим Летунов перешел в .

Нижегородский клуб объявил о подписании контракта с форвардом системы . Соглашение с 26-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.

В 2014 году «Сент-Луис» выбрал Летунова во втором раунде драфта, через год он начал играть в NCAA за «Университет Коннектикута». В рамках форвард провел 3 матча в составе «Сан Хосе» и забил 1 гол.

Прошлый сезон Летунов провел в . В 60 матчах в АХЛ он набрал 23 (13+10) очков при показателе полезности «-7».