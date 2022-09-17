считает, что по силам выиграть еще один Кубок Стэнли.

«Знаю Сашу с раннего детства, когда он только начинал играть в хоккей. Мой сын с ним практически одного возраста. Он выступал по детям за команду на год старше и регулярно сталкивался с Александром. Прекрасно знаю его родителей – это спортивная семья. Хочу пожелать ему только самого лучшего.

Он уже сделал очень многое в карьере, установил большое количество рекордов. Хотя прекрасно знаю, что Саша за ними не гонится, а играет на результат своей команды. Но тем не менее нашим болельщикам приятно, когда Александр Великий устанавливает очередное достижение. Хочется пожелать ему здоровья, благополучия, семейного счастья, а все остальное он сделает на площадке.

Конечно, мы надеемся, что Овечкин побьет рекорд Гретцки. Но не будем торопить события. Мы зачастую выдаем желаемое за действительное, и это начинает нервировать игроков. Повторюсь, Овечкин всегда играет на результат команды, поэтому его ценят и уважают как у нас, так и за океаном.

Что касается еще одного Кубка Стэнли для , скажу следующее. Каким бы ярким и мастеровитым ни был Овечкин, хоккей – командная игра. Здесь многое будет зависеть от того, кто будет рядом с Сашей на площадке, на скамейке, за скамейкой.

Чтобы выигрывать такие Кубки, должна сойтись в одной точке масса положительных факторов, а все отрицательные – остаться в стороне. Потому что в других командах собраны не мальчики. В них огромное количество мастеров высочайшего уровня, собранных со всего хоккейного мира. Но еще один Кубок Стэнли для «Вашингтона» Овечкина – выполнимая задача, – сказал заслуженный тренер России.

В 2018 году Овечкин выиграл Кубок Стэнли в составе «Вашингтона».