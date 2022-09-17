Хант о драке в матче с «Сочи»: «В целом это не удивило, мы знаем Назарова и его методы. Не ждал, что их игрок нападет сзади»

Тафгай «Куньлуня» Гарет Хант сказал, что не был удивлен драке в матче с «Сочи».

На 7-й минуте первого периода Хант и Иван Лисин подрались с хоккеистами «Сочи» и Никитой Зоркиным.

Потасовка началась после того, как Стальнов атаковал Ханта со спины.

«В целом это не было меня удивительным. Мы знаем их тренера [ ], знаем, каких методов он придерживается.

Могу сказать, что я не ждал, что их игрок нападет сзади, поскольку в этот момент владел шайбой и был сконцентрирован на игре. Спасибо Лисину, который помог мне», – сказал Хант.

Победу в матче одержал китайский клуб – 3:1.

Назаров о драке «Сочи» и «Куньлуня»: «Нам послали месседж, и все увидели, что мы готовы. Немногочисленные зрители получили эстетическое удовольствие»