Зарипов об «Ак Барсе»: «На нас все выходят с тройной мотивацией. Хотят обыграть и подуспокоить фамилии в нашей раздевалке»

считает, что на все соперники выходят с тройным настроем.

41-летний нападающий провел первый матч в новом Фонбет Чемпионате КХЛ, сыграв против минского «Динамо» (3:2 ОТ).

– Видно было, что вы давно хотели сыграть. Как оцените свое возвращение?

– Да, я проголодался. На самом деле очень переживал, что после болезни по физике не вытяну. Но вроде бы втянулся, нормально себя чувствовал, понятно, что не каждую смену выходил, играл с паузами. По состоянию все было нормально, получилось создать несколько моментов, мы и угрожали воротам, и в ноль я убегал.

Что-то уже есть, это радует, сейчас осталось поддержать это, добавить в реализации. И, конечно, мы нуждаемся в коллективном, едином мышлении. Все видят, что мы как-то кувыркаемся, идем ни шатко ни валко, но все-таки руки не опускаем.

Стараемся, все прекрасно осознают, что команды выходят на нас с тройной мотивацией, все хотят нас обыграть и подуспокоить фамилии в нашей раздевалке. Ведем работу, думаю, все будет нормально. И посмотрим, какой будет результат, – сказал Зарипов.