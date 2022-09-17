Макдэвид о Кубке мира-2024: «НХЛ и хоккей многое упустили в части международных игр с лучшими. Нужно провести такой турнир как можно скорее»

Коннор Макдэвид считает, что Кубок мира-2024 обязательно должен состояться.
Капитан «Эдмонтона» принимал участие в Кубке мира-2016, но играл не за сборную Канады, а за команду молодых звезд Северной Америки.
«Это было весело и здорово, но совсем не то же, что играть за свою страну.
Я думаю, что НХЛ и хоккей в целом многое упустили в части международных игр с участием лучших.
Нам нужно провести такой турнир как можно скорее. Это было бы в самом деле чем-то особенным», – приводит слова Макдэвида The Score.
НХЛ планирует провести Кубок мира-2024 в феврале в Европе и Северной Америке.
Состав участников на данный момент не утвержден, но лига и Ассоциация игроков не настроены продолжать эксперимент с комбинированными командами (в 2016 году также участвовала сборная Европы).
Игроки НХЛ не принимали участия в олимпийских турнирах 2018 и 2022 годов.