Макдэвид о Кубке мира-2024: «НХЛ и хоккей многое упустили в части международных игр с лучшими. Нужно провести такой турнир как можно скорее»

Теги Эдмонтон Сборная Канады по хоккею НХЛ Кубок мира Коннор Макдэвид сборная молодых звезд Хоккей

Коннор Макдэвид считает, что Кубок мира-2024 обязательно должен состояться. 

Капитан «Эдмонтона» принимал участие в Кубке мира-2016, но играл не за сборную Канады, а за команду молодых звезд Северной Америки. 

«Это было весело и здорово, но совсем не то же, что играть за свою страну.

Я думаю, что НХЛ и хоккей в целом многое упустили в части международных игр с участием лучших.

Нам нужно провести такой турнир как можно скорее. Это было бы в самом деле чем-то особенным», – приводит слова Макдэвида The Score.

НХЛ планирует провести Кубок мира-2024 в феврале в Европе и Северной Америке. 

Состав участников на данный момент не утвержден, но лига и Ассоциация игроков не настроены продолжать эксперимент с комбинированными командами (в 2016 году также участвовала сборная Европы). 

Игроки НХЛ не принимали участия в олимпийских турнирах 2018 и 2022 годов. 

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