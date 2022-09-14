Ротенберг о 3:2 с «Локомотивом»: «Как говорил Суворов, заманивали очень долго. Сегодня для нас был самый серьезный экзамен»

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Роман Ротенберг высказался после победы СКА над «Локомотивом» (3:2).

«Сегодня для нас был самый серьезный экзамен, мы это понимали. Хорошо знакомы с Игорем Никитиным, я прекрасно понимаю, какого уровня это специалист. Понимали, с какой системой играет «Локомотив», вскрывали оборону. Первые два периода будем разбирать – это не наша игра. И вбрасывания все проиграли, и в силовой борьбе уступили. Да, это самая тяжелая встреча для нас, но следующий матч будет еще тяжелее, поэтому не расслабляемся.

Вы же видели счет, значит, перестановки в звеньях сработали. Хорошие варианты, и ребята молодцы, среагировали. Попробовали разные сочетания, полностью перегруппировались. Где-то на этом и поймали соперника, он этого не ожидал. Как говорил полководец Александр Васильевич Суворов, заманивали очень долго. Слишком долго заманивали, это опасно», – отметил главный тренер СКА.

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