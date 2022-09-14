Третьяк про подаренную статую: «Рад, что это привлечет внимание к музею, где есть экспонаты Суперсерии. Мне понравился образ вратаря»

заявил, что подаренная статуя привлечет внимание к Музею хоккея в Москве.

ЗАО «Курганстальмост» создало статую хоккейного вратаря в подарок президенту Федерации хоккея России в честь его 70-летия. Статую установили в «Парке легенд» перед в Москве.

«Эта статуя – собирательный образ 60-70-х годов, когда были такие страшные маски, чтобы пугать соперников.

Мне понравился образ вратаря – я собираю изображения вратарей, и у меня их много. Мне его подарили на 70 лет, и я решил – пускай стоит у музея.

Рад, что это привлечет внимание к музею, где есть экспонаты Суперсерии 1972 года, и хоть болельщики будут понимать, что музей рядом.

Если бы это был памятник мне, он был бы похож на меня. Я играл тоже в страшной маске, но она совершенно другой была, только щитки на мои похожи», – сказал Третьяк.