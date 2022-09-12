Владислав Третьяк: «Статуя – интересный пример скульптурного искусства. Попросил бы любителей хоккея не сравнивать ее с конкретными вратарями той эпохи»

высказался о статуе, сделанной в подарок предприятием из Кургана.

ЗАО «Курганстальмост» создало статую хоккейного вратаря в подарок президенту Федерации хоккея России в честь его 70-летия. Статую установили в «Парке легенд» перед Музеем хоккейной славы в Москве.

«Как говорят в сфере искусства, это собирательный образ вратаря. Художник изобразил спортсмена‑хоккеиста в соответствии со своим восприятием мира.

Могу сказать, что статуя – интересный пример скульптурного искусства. Очевидно, что образ навеян голкиперами 60-70‑х годов прошлого века, потому что экипировка из тех времен.

Но я бы попросил всех болельщиков и любителей хоккея не сравнивать эту статую с конкретными вратарями той эпохи.

Мы с большим уважением относимся к деятелям искусства, к их образному художественному мышлению.

Спасибо им за любовь к хоккею и внимание к деталям времен моей хоккейной молодости. И сердечная благодарность скульпторам Кургана за такой оригинальный и интересный подарок! Мне статуя вратаря понравилась.

Убежден, что и болельщикам будет любопытно посмотреть на этот экспонат. А молодежь, которая занимается хоккеем, сможет оценить, в какой амуниции играли голкиперы в мое время», – сказал Третьяк.

Статую вратаря в подарок Третьяку от завода «Курганстальмост» установили в Москве