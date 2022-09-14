Михаил Бирюков: «КХЛ выросла с приходом таких людей, как Федоров и Ларионов. Это однозначно»

Михаил Бирюков поделился ожиданиями от матча между «Ак Барсом» и «Торпедо».

Игра состоится сегодня, 14 сентября. Начало – в 19:30 по московскому времени.

– Михаил, чего именно, на ваш взгляд, стоит ожидать от игры «Ак Барса», не слишком убедительно играющего в начале сезона, и «Торпедо» Игоря Ларионова, которое потрясает наше воображение своей игрой?

– Хочется посмотреть, что получится у «Торпедо». Пока что команда выглядит свежо, симпатично и азартно, за ней интересно наблюдать.

У «Ак Барса» же идет перестройка. С первой игры у него не все получается, но это вопрос времени. У казанцев хороший подбор игроков, но лига подравнялась. Нужно время для того, чтобы пазл сложился и все заработало именно так, как этого хочет тренерский штаб «Ак Барса». За один день команда не строится.

Будет обоюдоострый и интересный матч. «Торпедо» играет в атаку, да и «Ак Барс» не будет отсиживаться в обороне. Поэтому, я думаю, что мы увидим много заброшенных шайб, а также зрелищный, яркий и комбинационный хоккей.

– Надолго ли хватит торпедовцев с такой зрелищной игрой на долгой турнирной дистанции?

– Сложный вопрос. Я желаю, чтобы у команды Ларионова все получилось. Пока что мы видим достаточно яркий сезон в ее исполнении. Хотелось бы, чтобы другие команды последовали ее примеру.

То, что наша лига выросла с приходом таких людей, как Федоров и Ларионов – это однозначно. Это наши великие хоккеисты. Лично я очень рад тому, что они вернулись на Родину после долгой заокеанской карьеры и приносят радость и пользу нашим болельщикам. Хотелось бы, чтобы в нашем хоккее было как можно больше таких людей, – сказал чемпион мира и главный тренер «Бурана».