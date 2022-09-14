Ларионов-младший о хоккее «Торпедо»: «Быстрый прессинг, шайба быстро двигается. Так играют в Швеции, Америке, Финляндии»

поделился мыслями в преддверии матча с «Ак Барсом».

Игра состоится сегодня, 14 сентября. Начало – в 19:30 по московскому времени.

– Игровой стиль «Торпедо» нетипичен для . Как хоккеисты видят это изнутри?

– Мы просто пытаемся играть быстро и эффективно. Многие команды привыкли играть 1-3-1, мы играем в современный хоккей – быстрый прессинг, шайба быстро двигается. Так играют в Швеции, в Америке, в Финляндии. Думаю, что и в КХЛ так будут играть все в будущем.

– Наверное, удовольствие получают не только болельщики, но и сами игроки.

– Конечно, для всех интересно, когда постоянно находишься в атаке, обостряешь. Я играл в командах, где приходилось просто стоять без шайбы на синей линии. А здесь постоянно в игре. Смены покороче, но интенсивнее.

– Сегодня вы играете против «Ак Барса». Так же будете играть против Радулова, Шипачева, как обычно?

– Все звезды говорят, что когда у них есть время, то им легко играть. А когда их постоянно накрываешь – трудно. Думаю, мы будем играть по нашей системе, забирать время и пространство, – сказал нападающий .