Бучневич о школе «Северстали»: «Хрен пойми с кем стали играть после смены дивизиона – с Архангельском и какими-то деревнями, у которых даже стадиона нет нормального. Нет конкуренции»

Форвард поделися мнением о состоянии школы «Северстали».

– Ты говоришь, что следишь за Череповцом. Тебя не напрягает, что школа сейчас не дает звезд хотя бы уровня ?

– Так это же вопрос к ! Почему, когда нашу школу убрали из Северо-Западного дивизиона, мы стали играть хрен пойми с кем – с Архангельском и какими-то деревнями, у которых даже стадиона нет нормального?

У нет толкового дивизиона и сильных соперников, чтобы развиваться в конкуренции с ними. Иногда есть матчи с Питером, но там все матчи на выезде, когда позовут.

Просто убили дивизион – и все, не с кем играть! Когда мы все появились – Шипачев, Кагарлицкий, Чудинов, я? Когда мы играли в питерском дивизионе, где было много сильных команд.

Надо обязательно возвращать все обратно, как было, иначе никто и не появится в Череповце, если детской школе играть не с кем. Тут все очевидно, – сказал Бучневич.