Кайру о 8-летнем контракте с «Блюз»: «Невероятно. Ради этого ты и работаешь всю жизнь. Благодарен «Сент-Луису» за доверие»

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Джордан Кайру поделился ощущениями после подписания 8-летнего контракта с «Сент-Луисом»

24-летний нападающий заключил с клубом соглашение на 8 лет со средней зарплатой 8,125 миллиона долларов. Оно вступит в силу через один год – в сезоне-2023/24. 

«Это просто невероятно. Ради этого ты и работаешь всю жизнь. Особенный момент для меня и моей семьи. Я благодарен клубу за доверие и возможность носить эмблему «Блюз» в обозримом будущем. 

Возможность называть Сент-Луис своим домом – это потрясающе. Я не могу выразить словами, как сильно люблю этот город.

Кроме того, я благодарен лучшим болельщикам во всей лиге за то, что они всегда любят и поддерживают меня», – сказал Кайру. 

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