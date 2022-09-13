«Сент-Луис» подписал 8-летний контракт с Кайру с зарплатой 8,125 млн долларов в год

подписал долгосрочный контракт с форвардом .

24-летний нападающий продлил соглашение с клубом на восемь лет и со средней годовой зарплатой 8,125 миллиона долларов.

Договор вступит в силу через один год – в сезоне-2023/24. В предстоящем сезоне кэпхит канадского хоккеиста составит 2,8 млн долларов.

Добавим, что в июле «Блюз» подписали аналогичный контракт – на 8 лет и 8,125 млн долларов – с форвардом Робертом Томасом.

В прошлом сезоне Кайру набрал 75 (27+48) очков в 74 матчах регулярного чемпионата . В плей-офф он добавил в свой счет 9 (7+2) баллов в 12 играх.

«Сент-Луис» выбрал нападающего на драфте-2016 во втором раунде под общим 35-м номером.