Мартемьянов о петличке в игре с «Авангардом»: «Болельщикам такое интересно. Когда накал страстей закипал, за речью перестал следить»

Главный тренер рассказал, что провел матч против с петличкой на одежде.

– Сегодняшний матч вы провели с петличкой. Вас подслушивали? И как на такое согласились и часто ли себя одергивали?

– Две петлички! Сначала да, одергивал, потом уже было не до этого (смеется). Когда накал страстей закипал, напряжение было, за речью перестал следить.

Уговаривать меня не пришлось. Спросили – я ответил да, вот и все. Вы, журналисты, нам помогаете, и мы вам должны помогать. Болельщикам такое интересно, – сказал .

У «Авангарда» – 5 поражений в 5 матчах. «Сибирь» дважды забила в меньшинстве (!) и вытащила серию буллитов