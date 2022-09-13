Токранов об «Ак Барсе»: «Давит то, что не получается. Стараешься сделать все правильно и быстро, но не получается»

прокомментировал старт «Ак Барса» в сезоне Фонбет чемпионат .

– Что не идет у в этом сезоне, помимо неудачной игры в большинстве? Нужно ли время на то, чтобы сыграться?

– И сыграться нужно больше, и выходы из своей зоны пока не получаются. Иногда какой-то сумбур идет. Не знаю почему. Думаю, нужно просто всем успокоиться, знать свой маневр и исполнять его.

– И все-таки: дело в нагрузках или давит то, что не получается сыграться? Мастерство ведь, наверное, никуда не делось.

– Не без этого. Давит то, что не получается.

Стараешься, вроде, сделать все правильно и быстро, стараешься, но не получается. А вот почему так происходит, сложно ответить. Будем работать, тренироваться, наигрывать связи, улучшать игру.

– Как все-таки начать реализовывать лишнего? В этой встрече было шесть попыток.

– Не знаю. На тренировках все получается.

– У вас вообще было такое в карьере, когда команда не может забить тринадцать попыток в большинстве подряд? О чем это говорит?

– В контрольных матчах получалось, а в регулярке… Не знаю даже, что сказать, не идет и все, – сказал защитник казанского клуба.