Скабелка о 3:1 с «Трактором»: «Барыс» сыграл не так ярко в атаке, возможно, но надежно в обороне. Этого хватило, чтобы победить»

Андрей Скабелка дал комментарий о победе над со счетом 3:1.

– Тяжелый матч, в первую очередь, психологически. Никто не был доволен проведенной выездной серией. Было волнение.

Ребята – молодцы, достаточно терпеливо сыграли. Забили первыми и довели до победы эту игру. Были ошибки, но все друг за друга ложились. С этого получилась такая трудовая победа.

– Был неудачный старт. Можем надеяться, что черная полоса для «Барыса» завершилась?

– Я думаю, не было черной полосы. Да, мы не взяли те очки на выезде, которые хотели. Но ребята показывали неплохой хоккей.

В этом весь и парадокс, когда ты идешь хорошо, но при этом проигрываешь. Возможно, сегодня мы не так ярко сыграли в атаке, но надежно в обороне. Этого нам хватило, чтобы победить.

– Сегодня на лед капитаном выходил . Чем обусловлено это решение?

– У нас состоялось командное собрание. Мы хотим, чтобы чувствовал себя свободнее на площадке. Капитанская повязка дает груз ответственности. Никто не в обиде, все на пользу команде.

– Подписали вратаря Юлиуса Гудачека, когда увидим его в игре?

– 15-го или 16-го числа он прилетает. Пока не могу сказать, когда мы его увидим в игре. Нам сначала надо оценить его форму, – сказал главный тренер команды из Казахстана.