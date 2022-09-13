Кожевников о «Спартаке»: «Фешенебельной игры нет, но команда борется. Посмотрим, что будет дальше»

Александр Кожевников оценил выступление «Спартака» в сезоне-2022/23.
Клуб набрал очки во всех пяти матчах сезона Фонбет чемпионата КХЛ. Команда тренера Бориса Миронова занимает второе место в таблице Запада.
– Неплохая игра, выигрывают. Фешенебельной игры нет, но команда борется, да и вратарь у нее хороший.
«Спартак» на ходу, победы придают ему уверенность. Посмотрим, что будет дальше. Пока что рано что-то говорить, потому что прошло всего пять игр. Вот после 10-12 матчей уже можно будет выводы делать.
– Старт у «Спартака» был не самым сложным – три домашних матча подряд с «Амуром», «Сибирью» и «Адмиралом»...
– Сейчас все команды выравниваются. «Амур» и «Адмирал» здорово играют. Все идет по плану у «Спартака», будем дальше смотреть игры. Победы придают болельщикам уверенность.
– Как «Спартак» выступит в следующих матчах с «Ак Барсом», «Торпедо» и «Автомобилистом»?
– Не знаю, посмотрим, как завтра он сыграет с «Автомобилистом». Это более серьезный соперник. Говорю же, должно пройти 10-12 игр. Посмотрим, как «Спартак» сыграет с ЦСКА, СКА и «Динамо». Вот это будет проверка, – сказал двукратный олимпийский чемпион.