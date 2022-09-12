Пакетт сделал дубль «Ак Барсу» с победным голом в овертайме. Форвард минского «Динамо» набрал 6 очков в 5 матчах

Седрик Пакетт сделал дубль в матче против «Ак Барса» в рамках Фонбет чемпионата КХЛ.
Нападающий минского «Динамо» отличился во втором периоде игры, а в овертайме стал автором победного гола, замкнув на дальней штанге передачу Владимира Алистрова.
29-летний канадец набрал очки во всех пяти матчах текущего сезона.
В общей сложности на счету нападающего четыре шайбы и две результативных передачи. С его подробной статистикой можно ознакомиться здесь.
Вайсфельд про Пакетта: «Вчера он еще Кубок Стэнли выигрывал, а сегодня на первенстве водокачки играет, грубо говоря. Рискованное подписание»