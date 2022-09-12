Пакетт сделал дубль «Ак Барсу» с победным голом в овертайме. Форвард минского «Динамо» набрал 6 очков в 5 матчах

сделал дубль в матче против в рамках Фонбет чемпионата .

Нападающий минского отличился во втором периоде игры, а в овертайме стал автором победного гола, замкнув на дальней штанге передачу Владимира Алистрова.

29-летний канадец набрал очки во всех пяти матчах текущего сезона.

В общей сложности на счету нападающего четыре шайбы и две результативных передачи. С его подробной статистикой можно ознакомиться здесь.

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