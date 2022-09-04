Уил о возвращении в Россию: «Нам с супругой комфортно в Москве. Небольшое давление со стороны канадских друзей все же было»

Форвард рассказал о решении продолжить карьеру в России.

О возвращении в Россию

«Я и моя супруга чувствовали себя в безопасности в прошлом сезоне в Казани и сейчас нам очень комфортно в Москве.

Я приехал для того, чтобы делать свою работу – играть в хоккей. Небольшое давление со стороны канадских друзей все же было. Но они понимают ситуацию, я сказал, что мы чувствуем себя комфортно».

О 2:0 с «Ак Барсом»

«У меня очень хорошие чувства, это очень важная победа для нас. Мы проделали большую работу перед сезоном и структурно сыграли очень хорошо. Эта игра должна стать примером того, как мы должны играть на протяжении сезона», – сказал Уил.

О’Делл о том, что игроки из Северной Америки продолжают ехать в Россию: «Люди хотят играть в лучший хоккей из возможных. КХЛ – вторая лучшая лига»