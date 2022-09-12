Ротенберг о победе над «Северсталью»: «Все было железобетонно в обороне СКА. После гола ничего не дали создать сопернику»

поделился мыслями после победы над «Северсталью» (4:1).

– Всех с победой! Для нас был очень важный матч. Мы начинали с чистого листа. Первая выездная игра, поэтому очень серьезно готовились.

Ребята – молодцы. Несмотря на быстрый пропущенный гол, смогли собраться, добавили, выполнили установку. Есть детали, над которыми нужно работать.

У нас следующая важная игра в Ярославле, поэтому сейчас только десять минут попразднуем важную победу над сильным соперником.

Надо отдать должное – для нас это был хороший экзамен. Отдельная благодарность нашим болельщикам – всем, кто поддерживал нас у телеэкранов и здесь в Череповце.

– Сегодня половину шайб забросили относительно молодые игроки – Бардаков, Грошев. Насколько важный момент, что молодежь начала забивать?

– Конечно, важно, но это командная работа, заслуга всего коллектива. Ребята берут на себя лидерство.

Они здорово готовились к сезону, была проделана огромная работа. Я думаю, ребята будут только добавлять в уверенности – и , и , и остальная молодежь.

У Дмитрия Бучельникова были хорошие моменты и у других хоккеистов – вратарь соперника играл хорошо. Где-то нужно играть похитрее, поувереннее – показать бросок, отдать скрытый пас.

В моментах с голами здорово работали всей пятеркой. В обороне сегодня все было железобетонно, несмотря на пропущенный гол.

После этого сопернику фактически ничего не дали создать на льду, – сказал главный тренер команды из Санкт-Петербурга.