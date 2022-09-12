Ротенберг о победе над «Северсталью»: «Все было железобетонно в обороне СКА. После гола ничего не дали создать сопернику»

Теги Северсталь СКА КХЛ Роман Ротенберг Максим Грошев Захар Бардаков Дмитрий Бучельников Хоккей

Роман Ротенберг поделился мыслями после победы СКА над «Северсталью» (4:1).

– Всех с победой! Для нас был очень важный матч. Мы начинали с чистого листа. Первая выездная игра, поэтому очень серьезно готовились.

Ребята – молодцы. Несмотря на быстрый пропущенный гол, смогли собраться, добавили, выполнили установку. Есть детали, над которыми нужно работать.

У нас следующая важная игра в Ярославле, поэтому сейчас только десять минут попразднуем важную победу над сильным соперником.

Надо отдать должное «Северстали» – для нас это был хороший экзамен. Отдельная благодарность нашим болельщикам – всем, кто поддерживал нас у телеэкранов и здесь в Череповце.

– Сегодня половину шайб забросили относительно молодые игроки – Бардаков, Грошев. Насколько важный момент, что молодежь начала забивать?

– Конечно, важно, но это командная работа, заслуга всего коллектива. Ребята берут на себя лидерство.

Они здорово готовились к сезону, была проделана огромная работа. Я думаю, ребята будут только добавлять в уверенности – и Максим Грошев, и Захар Бардаков, и остальная молодежь.

У Дмитрия Бучельникова были хорошие моменты и у других хоккеистов – вратарь соперника играл хорошо. Где-то нужно играть похитрее, поувереннее – показать бросок, отдать скрытый пас.

В моментах с голами здорово работали всей пятеркой. В обороне сегодня все было железобетонно, несмотря на пропущенный гол.

После этого сопернику фактически ничего не дали создать на льду, – сказал главный тренер команды из Санкт-Петербурга.

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