Форвард «Амура» Лихачев поборется за звание лучшего новичка КХЛ: «Сам не ожидал от себя такого дебюта»

Форвард Ярослав Лихачев высказался о своем дебюте в .

– На вашем счету уже три матча в КХЛ, в последних двух – в Нижнем Новгороде и Магнитогорске – вы забили. Ожидали от себя такого яркого дебюта?

– Спасибо партнерам и тренерам за доверие, любой гол – результат действий всей команды. В Нижнем удалось отличиться впервые в КХЛ, но там мы проиграли, поэтому больше запомнился второй гол – в Магнитогорске. В середине третьего периода мы проигрывали – 2:4, но смогли взять инициативу в свои руки и забрали два очка.

– В прошлом сезоне в МХЛ в 51 матче регулярного чемпионата за Ярославль вы забросили 37 шайб. В плей-офф в девяти играх добавили еще 12, получив титул MVP. Реально ли и в КХЛ идти по таким графикам?

– Знаете, не могу сказать, что прошлый сезон прошел как-то легко. Наоборот, после возвращения из лиги Квебека чувствовал себя в МХЛ не совсем комфортно, не сразу привык к новому хоккею. Но партнеры помогли и постепенно начал показывать в «Локо» свою игру, забивать голы.

Понятно, что КХЛ после МХЛ – это другой уровень. Здесь нужно идти шаг за шагом к своей цели, но при этом ставить максимальные задачи. Честно говоря, и сам не ожидал от себя такого дебюта в КХЛ. Самое главное – продолжать в том же духе, играть на партнеров и команду.

– За звание лучшего новичка КХЛ поборетесь?

– Да, для меня это очень важный сезон, ставлю перед собой такую задачу. Но у нас командный вид спорта, поэтому главная задача – другая. «Амуру» необходимо выходить в плей-офф! – сказал Лихачев.

В «Амуре» появился молодой снайпер – у Лихачева 2 гола в 2 последних матчах. В МХЛ он был самым ценным игроком и забивал лакроссы